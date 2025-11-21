قسد: لن نقف مكتوفي الايدي وسنرد على أي اعتداء يستهدف مناطقنا

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن توقف الاشتباكات على جبهة "غانم العلي" في ريف الرقة، وذلك عقب قصف شنته قوات حكومية تابعة لدمشق على المنطقة.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان لها، أن قوات الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن توتر الأوضاع في المنطقة، معتبرة أن ما جرى هو محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني وتهديد حياة المدنيين.

وفي ختام البيان، وجهت قوات سوريا الديمقراطية تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد على أي هجوم أو اعتداء يستهدف مناطق سيطرتها.