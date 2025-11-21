مدير ماء أربيل: مشروع مياه اربيل الطارئ يشكل نقلة نوعية كبرى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير ماء أربيل أن "مشروع مياه اربيل الطارئ" يمثل نقلة نوعية كبيرة نحو تحسين جودة المياه والارتقاء بواقع حياة سكان العاصمة، كما يُعد في الوقت ذاته حلاً جذرياً لمنع هدر المياه الجوفية.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، كشف رابر حسين، مدير ماء أربيل، أن مشروع مياه اربيل الطارئ يتمتع بقدرة إنتاجية عالية، حيث يزود المدينة حالياً بنحو 7500 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، مما كان له تأثير مباشر وإيجابي على تحسن وضع المياه.

وأشار حسين إلى أن إحدى أهم مميزات هذا المشروع تكمن في الحفاظ على الثروة المائية، موضحاً أن المشاريع الصناعية التي كانت تعتمد سابقاً في أعمالها على حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية، قد تم تحويلها الآن بنسبة 100% للاعتماد على مشروع الإغاثة السريع وتزويدها بالمياه النظيفة. وتُعد هذه الخطوة إنجازاً بيئياً واستراتيجياً لحماية المياه الجوفية من الجفاف والنضوب.

وفي سياق متصل، أكد رابر حسين أن فرقهم الفنية تواصل العمل على توسيع نطاق الخدمات، مشدداً على أن العمل جارٍ بواتيرة مكثفة لربط شبكات المياه داخل مدينة أربيل، حيث تم حتى الآن مد ما يقارب 330 كيلومتراً من شبكات المياه الجديدة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وتقوية شبكة توزيع المياه داخل الأحياء السكنية.