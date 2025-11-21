200 حالة عنف ضد الرجال و1055 ضد النساء خلال 2025 في العراق

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل نحو 200 حالة عنف ضد الرجال خلال العام الحالي، مقابل 1055 حالة ضد النساء في العراق.

وقال العقيد مؤيد هادي، من مديرية الشرطة المجتمعية، إن تعاطي المخدرات يمثل أحد أبرز العوامل وراء ارتفاع حالات العنف الأسري.

مشيراً إلى أن ضعف الدخل الشهري وتردي الوضع المالي لبعض الأسر، إضافة إلى تعاطي المشروبات الكحولية، تسهم بشكل كبير في تفكك الأسرة.

وأوضح هادي أن البيانات الأخيرة أظهرت انخفاضاً في معدلات العنف الأسري، على عكس التوقعات التي تشير عادةً إلى زيادتها، وفق ما نقلته وكالة (واع).

وفيما يتعلق بالعنف ضد الرجال، أكد العقيد هادي أن المديرية سجلت 196 حالة، شملت الطرد من المنزل، والتعنيف الجسدي، والاعتداء اللفظي.

وأضاف أن الشرطة المجتمعية تمكنت من معالجة 146 حالة، مع توقعات بتجاوز عدد الحالات المعالجة 150 بنهاية العام.

في سياق متصل، استعرض هادي إحصاءات العنف ضد النساء والأطفال، موضحاً أن أكثر أشكال العنف انتشاراً تستهدف النساء، حيث بلغت الحالات المسجلة 1055، وتمت معالجة 682 منها.

كما لفت إلى أن حالات العنف ضد الأطفال تتميز بالتعقيد، وتشمل التحرش، والتسول، والحبس، ما يستدعي دراسة تفصيلية لمعالجة هذه الظاهرة.