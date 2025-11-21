قادة العالم يتعهدون بدفع 11 مليار دولار لمكافحة الإيدز والملاريا والسل

منذ 19 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- جمعت مبادرة للصحة العالمية تعمل على مكافحة الإيدز والسل والملاريا 11.34 مليار دولار في حدث أُقيم في جوهانسبرغ، اليوم (الجمعة)، وهو أقل من هدفها للعمل في الفترة من 2027 إلى 2029، وفق ما نشرت «رويترز».

ويحاول الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، ومقره جنيف، جمع 18 مليار دولار أميركي، في ظل ظروف قاسية تواجه تمويل الصحة العالمية الذي شهد تراجع كثير من كبار المانحين، بعد تغيير كبير في المساعدات بالولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وقال المدير التنفيذي للصندوق العالمي، بيتر ساندز، في الفعالية التي أُقيمت على هامش قمة مجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات عالمياً: «سيكون المال شحيحاً، لذا يجب أن نكون أذكى».

وأضاف أن «النموذج القديم» لتمويل التنمية انتهى، ومن الضروري أن تصبح البلدان أكثر اعتماداً على الذات، لكنه حذر من أن التحول المفاجئ للغاية سيعرقل التقدم.

وذكر ساندز أن الصندوق العالمي يخطط لخفض تكاليف التشغيل 20 في المائة في 2026.