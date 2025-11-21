رئيس ائتلاف دولة القانون يتوجّه إلى إقليم كوردستان

منذ 21 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر خاص لمراسل كوردستان24، هۆشمند صادق، إن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، سيزور إقليم كوردستان صباح غدٍ السبت الموافق 22 تشرين الثاني 2025.

المصدر ذاته، أكّد أن المالكي سيجتمع في أول محطة من زيارته للإقليم مع الرئيس بارزاني.

وعلمت كوردستان24 أن الهدف من زيارة المالكي إلى أربيل والاجتماع مع القيادة السياسية في الإقليم هو مناقشة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأمس الخميس، قال مستشار زعيم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، إن الرئيس مسعود بارزاني ونوري المالكي سيعقدان اجتماعاً قريباً لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأكّد الموسوي في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن "الأخطاء الماضية أثبتت أننا لا نستطيع إدارة البلاد دون تطبيق مبادئ التوازن والشراكة والتوافق".

وكان القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، قد أكّد في تصريحٍ لوكردستان24، أن زيارات الوفد التفاوضي للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة العراقية ستبدأ قريباً.

وقال إن تيار الحكمة لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكن إضافة إلى المرشحين الـ12 للمنصب، من المرجح أن يترشح نوري المالكي وهادي العامري خلال الأيام المقبلة.