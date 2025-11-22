اختطاف 227 تلميذاً ومعلماً من مدرسة كاثوليكية وسط نيجيريا

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- كشفت رابطة مسيحيي نيجيريا مساء الجمعة أن عملية الخطف في مدرسة سانت ماري الكاثوليكية بوسط نيجيريا، وهي الثانية التي تشهدها البلاد في أسبوع، طالت 227 تلميذا ومعلما.

وعمليات الخطف مقابل فدية شائعة في نيجيريا، البلد الأكبر من حيث عدد السكان في إفريقيا والتي تعاني انعدام الأمن، واشهرها خطف جماعة بوكو حرام نحو 300 تلميذة عام 2014 في شيبكوك بولاية بورنو (شمال شرق).

وقالت الرابطة في بيان "بحسب معلوماتنا، خطف الإرهابيون 215 تلميذا وتلميذة و12 معلما" في هذه المدرسة الواقعة في ولاية النيجر.

وأشارت إلى أنه "خلال الهجوم الإرهابي، تمكن بعض الطلاب من الفرار"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال دانيال أتوري، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للطلاب، إن التلامذة الذين خطفوا في منتصف الليل هم من الفتيات والفتيان، بعدما كان قد صرح سابقا بأنهم فتيات فقط.

ولم تعلن السلطات النيجيرية حتى الآن عن عدد الضحايا، وقد أمرت حكومة ولاية النيجر "بالإغلاق المؤقت لجميع المدارس الداخلية في المنطقة".

وأعربت الحكومة عن أسفها لأن مدرسة سانت ماري "استأنفت أنشطتها الأكاديمية دون إخطار حكومة الولاية أو الحصول على إذن منها، ما عرض الطلاب والموظفين لمخاطر كان من الممكن تجنبها".

وأعلنت الشرطة الجمعة أنها نشرت وحدات وأفرادا في المنطقة، "لتفتيش الغابات".

وقال مصدر في الأمم المتحدة، اشترط عدم كشف هويته، إن تلامذة مدرسة سانت ماري تم نقلهم إلى غابة بيرنين غواري في ولاية كادونا، معقل العديد من العصابات الإجرامية التابعة لتنظيم "أنصارو" الجهادي.

وألغى الرئيس النيجيري بولا تينوبو الجمعة رحلاته الدولية، ووضع قوات الأمن في البلاد في حالة تأهب قصوى.

يأتي هذا الهجوم بعد أيام قليلة من خطف 25 تلميذة على يد مسلحين من مدرسة داخلية للبنات في ماغا، ولاية كيبي (شمال غرب)، مساء الأحد.

وتأتي عمليات الخطف هذه، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر بتحرّك عسكري ردا على ما قال إنه قتل للمسيحيين في نيجيريا.

كما قُتل شخصان مساء الثلاثاء بهجوم نفّذه مسلحون على كنيسة في بلدة إروكو في ولاية كوارا في غرب نيجيريا.