طقس العراق.. أجواء صحوة وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، في جميع محافظات العراق كالتالي: السليمانية ودهوك ونينوى 24، أربيل وديالى وصلاح الدين 25، بغداد وكركوك والأنبار وكربلاء المقدسة 26، النجف الأشرف وبابل والديوانية وواسط 28، ميسان وذي قار والمثنى والبصرة 29".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائم جزئياً يتحول إلى غائم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائم جزئياً يتحول إلى غائم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".