من الانتقادات اللاذعة إلى الترحاب الحار.. ترامب وممداني يفتحان صفحة جديدة

منذ 8 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، رئيس بلدية مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني بترحاب حار في البيت الأبيض، وأشاد بما حققه في الانتخابات.

وطلب السياسي الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس النواب ممداني، الذي فاز في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، مقابلة ترامب لمناقشة قضايا تكلفة المعيشة والسلامة العامة.

وبعد تبادل الانتقادات اللاذعة التي تناولتها وسائل الإعلام على مدى أشهر، بدا أن رئيس البلدية المنتخب والرئيس نحّيا خلافاتهما جانبا، وسرعان ما نشأ بينهما تفاهم في المكتب البيضاوي.

وقال ترامب بعد دعوة الصحفيين إلى المكتب البيضاوي عقب اجتماع خاص: "اتفقنا على أمور فاقت ما كنا نتوقعه. لدينا شيء واحد مشترك: نريد الأفضل لنيويورك التي نحبها".

وبشأن حديث ممداني عن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك قال ترامب:"لم أناقش ما إذا كان ممداني سيعتقل نتنياهو لو زار نيويورك".

وجلس ترامب أمام مكتبه مبتسما لممداني، الذي كان يقف على يمينه، وهنأه على فوزه في انتخابات رئاسة البلدية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا: "أبلى بلاء حسنا في السباق الانتخابي ضد منافسين أقوياء وأذكياء للغاية".

وقال ممداني: "عقدنا اجتماعا مثمرا ركز على مدينة نيويورك، التي تجمعنا بها مشاعر الإعجاب والمحبة، وعلى ضرورة توفير حياة ميسَّرة التكلفة لسكانها".

وعبر ترامب عن سعادته حيال تجاوز الخلافات الحزبية. وأضاف: "كلما حقق أداء أفضل كلما زادت سعادتي".

وهدد الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري بسحب التمويل الاتحادي لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، في حين دأب رئيس البلدية المنتخب على انتقاد مجموعة من سياسات ترامب مثل خطط لتعزيز جهود إنفاذ القوانين الاتحادية الخاصة بالهجرة في نيويورك، التي ولد أربعة من كل عشرة من سكانها في الخارج.

ووصف ترامب (79 عاما)، الذي كان يقيم في نيويورك في السابق، ممداني (34 عاما) بأنه "مجنون يساري متطرف" و"شيوعي" و"كاره لليهود"، دون أن يقدم أدلة على هذه الاتهامات.

وكان ترامب قد وصف ممداني بأنه "شيوعي مجنون 100بالمئة" وبأنه "شخص أحمق".

ومن جهته، وصف ممداني إدارة ترامب بأنها "استبدادية" واصفا نفسه بأنه "أسوأ كابوس لدونالد ترامب".

وخفف ترامب من لهجته اليوم قبيل وصول ممداني، قائلا إنه يتوقع أن يكون "مهذبا للغاية"، وأشاد بممداني "لنجاحه في الانتخابات".

وقال ممداني، الذي سيؤدي اليمين رئيسا لبلدية نيويورك في الأول من يناير، خلال مؤتمر صحفي قبل يوم من توجهه إلى واشنطن، إن لديه "خلافات عدة مع الرئيس".

وسيكون ممداني، المولود في أوغندا لأبوين من أصل هندي، أول مسلم وأول شخص من جنوب آسيا يتولى منصب رئيس البلدية في نيويورك التي تضم مقر وول ستريت.

وأثارت حملته الانتخابية النشطة، التي اعتمدت على منصات التواصل الاجتماعي، جدلًا حول المسار الأمثل للديمقراطيين.

ومع الانقسام الأيديولوجي، يتحد الديمقراطيون بشكل رئيسي في معارضتهم لترامب، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية جديدة في عام 2028.

وتعهد ممداني بالتركيز على قدرة المواطنين على تحمل تكاليف المعيشة، مثل تكلفة السكن وشراء البقالة ورعاية الأطفال وركوب الحافلات في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة.

ويدفع سكان نيويورك ما يقارب مثلي متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وتبادل ترامب وممداني الانتقادات اللاذعة بعد الانتخابات.

وقال ممداني في خطاب بمناسبة فوزه في الانتخابات: "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيف يمكن هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".