العراق| ضبط حاوية مخالفة في أم قصر تضم مستلزمات طبية ومواد متنوعة

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن ضبط 12 عجلة مخالفة لشروط الاستيراد في مكتب جمرك سيطرة دارمان.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية "تمكّن من ضبط (6) عجلات في مكتب جمرك سيطرة دارمان محمّلة بـ(هياكل حديدية، حديد، حديد شيلمان ) مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية".

وأضافت أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ضبط (6) عجلات في سيطرة الشعب محمّلة بـ(زيوت محركات، نايلون، مكملات غذائية، ومواد متنوعة أخرى)، وجميعها غير مستوفية للضوابط والتعليمات الاستيرادية".

وتابعت: إن "مركز جمرك أم قصر الأوسط تمكن من ضبط حاوية محملة (مستلزمات طبية، ألعاب رياضية، مواد احتياطية) ومواد متنوعة عامة أخرى مخالفة لقانون الجمارك النافذ".

لافتة إلى أن "عمليات الضبط جرت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية وبإسناد من شرطة الجمارك، ضمن الجهود المستمرة لحماية الاقتصاد الوطني ومنع دخول البضائع غير القانونية إلى البلاد".