مصنع سجاد في أربيل يحقق انتشاراً واسعاً ويصدّر إلى عدة دول عربية

أربيل (كوردستان24)- أكدت آية القادري، صاحبة أحد أبرز المصانع المحلية لإنتاج السجاد في إقليم كوردستان، أن مصنعها الذي تأسس عام 2021 نجح خلال فترة قصيرة في الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، ليصبح واحداً من المشاريع الصناعية الرائدة في أربيل.

وقالت القادري في تصريح لـ كوردستان24 إن المصنع ينتج مجموعة متنوعة من السجاد، من بينها سجاد الصلاة والسجاد المنزلي، لافتة إلى أن منتجاتهم تغطي أسواق إقليم كوردستان وإيران، إضافة إلى التصدير إلى عدد من الدول العربية مثل الجزائر والسعودية، مع وجود مصنع آخر تابع للشركة في إسطنبول.

وأضافت القادري أن مصنعهم يُعد الأول من نوعه على مستوى كوردستان والعراق الذي يعمل على صناعة السجاد بدءاً من المواد الخام وحتى المنتج النهائي، مؤكدة أن عملية الإنتاج “تبدأ من الخيوط والمواد الأولية، ما يمنح المنتج جودة أعلى وقدرة تنافسية”.

وأوضحت أن اختيار أربيل كموقع للمصنع جاء لكونها “مدينة مزدهرة صناعياً وتوفر بيئة استثمارية مناسبة”، مضيفة أن “الدعم الكبير الذي قدمته حكومة إقليم كوردستان كان عاملاً أساسياً في استمرار المشروع وتطويره”. وقدمت القادري شكرها لرئيس حكومة الإقليم، ومدير التنمية الصناعية، ومدير الصناعة “على تعاونهم وتسهيلهم الإجراءات القانونية واللوجستية”.

وكشفت القادري عن خطط مستقبلية لتوسيع خطوط الإنتاج، خاصة في مجال السجاد والبطانيات، مؤكدة أن هدفهم هو “أن يصبح المصنع الأفضل في هذا القطاع على مستوى الإقليم والعراق”.