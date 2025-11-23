مسيرات مجهولة تربك حركة الملاحة بمطار أيندهوفن الهولندي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تسببت طائرات مسيرة في تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أيندهوفن بجنوب هولندا لعدة ساعات مساء السبت.

وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانس على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن حركة الملاحة الجوية استؤنفت في حوالي الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت غرينتش)، بعد ساعتين من الإعلان لأول مرة عن اضطرابها.

وأضاف: "اتخذت وزارة الدفاع التدابير اللازمة.. لا يمكن مشاركة المزيد من المعلومات لاعتبارات أمنية"، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية مساء السبت إن الجيش الهولندي استخدم مساء الجمعة أسلحة مضادة للطائرات المسيرة بعد رصدها فوق قاعدة فولكل الجوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرقي أيندهوفن.

وأوضح بريكلمانس أن مطار أيندهوفن يستخدم كمطار مدني وعسكري وأنه تقرر تعليق جميع أنواع الحركة الجوية.

وعندما سُئلت وزارة الدفاع عما إذا كان المكان الذي أُطلقت منه تلك الطائرات معروفا، لم يكن لديها أي تعليق إضافي.

وتسببت الطائرات المسيرة وغيرها من عمليات اختراق المجال الجوي في اضطرابات كبيرة في أنحاء أوروبا خلال الشهور الماضية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي دخلت أكثر من 20 طائرة مسيرة روسية المجال الجوي البولندي، واخترقت أيضا ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا لمدة 12 دقيقة.

ومنذ ذلك الحين، تسبب الكثير من رحلات الطائرات المسيرة، التي لا يُعرف مصدرها في الغالب، في تعطيل مطارات في أوروبا.

وتصف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذه الاختراقات بأنها "حرب هجينة".