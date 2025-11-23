تربية كوردستان تدعو إلى التصويت لجمهور نادي زاخو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- دعت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025) الكوادر التدريسية والطلبة إلى التصويت لجمهور نادي زاخو للحصول على لقب أفضل جمهور في العالم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه بهدف دعم نادي زاخو كنادٍ كوردستاني، حيث رشحت الفيفا مشجعيه لجائزة أفضل جمهور في العالم لسنة 2025، ندعو ومع الشكر، الكوادر التدريسية والتلاميذ إلى التصويت له.

وأرفقت الوزارة رابط التصويت مع بيانها الذي دعا جميع المديريات التابعة لها بنشره على منصاتها ومعرفاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) رشح جماهير نادي زاخو لجائزة أفضل جمهور لسنة 2025، وذلك بعد مساندتهم للأطفال المرضى، ولاسيما المصابون بالسرطان، حين قاموا بإلقاء اللألعاب والدمى على أرضية ملعب المباراة بين في ناديهم ونادي الحدود بالدوري الممتاز في شهر أيار الماضي.

وينافس جمهور زاخو مرشحان آخران وهما أليخاندرو سيجانوتو رئيس رابطة مشجعي نادي راسينج كلوب الأرجنتيني والمشجع الاسباني المشهور بالطبال مانويل كاسيريس.