البدء بتنفيذ مشروع تعبيد شوارع حي گولان في زاخو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأ العمل في مشروع تعبيد شارع حي گولان في زاخو، الذي يُعد أحد أبرز مطالب سكان الحي.

وقال عمر حسن، المقاول المنفذ للمشروع، لكوردستان24: باشرنا العمل في هذا المشروع بتاريخ الثاني من تشرين الثاني، وقد خُصص له مبلغ قدره 5 مليارات و750 مليون دينار، فيما تبلغ مدة إنجازه سبعة أشهر، أما طول الشارع فيبلغ أربعة كيلومترات ونصف. وسنسعى لإنهاء المشروع قبل موعده المحدد.

من جانبه، عبّر عبد العزيز حاجي، وهو من سكان حي گولان منذ أربع سنوات، عن ارتياحه لانطلاق العمل بالمشروع.

قائلاً: مشكلتنا الوحيدة كانت الشارع، والآن تتم تعبيدُه، أما مشكلة المياه فقد تمت معالجتها سابقاً من قبل حكومة الإقليم ولم يعد لدينا أي نقص في الخدمات.

وكانت سوء حالة الطرق قد سببت صعوبات كبيرة للسكان في الوصول إلى الشارع الرئيسي، إلا أن هذه المشكلة لن تعود بعد بدء تنفيذ المشروع.

أما عمران سالم، وهو من سكان الحي أيضاً، فقال: نحن نُقيم في هذا الحي منذ نحو خمس سنوات، وفي كل موسم شتاء كان الطين والمستنقعات تعيق حركة المارة. لكن بعد تعبيد الطرق في الحي لن نواجه هذه المشكلة بعد الآن.

وبعد الانتهاء من معظم مشاريع إنشاء الطرق في زاخو، حيث اكتمل جزء كبير منها بينما لا يزال جزء آخر قيد التنفيذ، وصلت نسبة تعبيد شوارع المدينة إلى 95%.