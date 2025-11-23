برشلونة يحتفل بعودته إلى "كامب نو" بفوزٍ ساحق على بلباو

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- احتفل برشلونة حامل اللقب بعودته الى ملعبه الشهير "سبوتيفاي كامب نو" بفوز ساحق على ضيفه أتلتيك بلباو 4-0 السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (4) وفيران توريس (45+3 و90+1) وفيرمين لوبيس (48) الأهداف.

وهي المرة الاولى التي يلعب فيها برشلونة على ملعبه الشهير منذ ايار/مايو 2023 حيث أغلق لعامين ونصف العام من أجل إتمام أعمال تحديثه وزيادة سعته الجماهيرية الى 105 الاف.

وأطلق برشلونة الألعاب النارية قبل المباراة وبعدها، حيث امتلأت المدرجات الثلاثة التي كانت مفتوحةً لأكثر من 45 ألف مشجع. وعلى الرغم من الأسعار الباهظة، نفدت تذاكر المباراة تقريبًا.

ويأمل برشلونة في إتاحة المزيد من المقاعد بحلول عام 2026، والوصول إلى سعة الملعب الكاملة البالغة 105 الاف متفرج في الموسم المقبل.

ووجه النادي الكاتالوني إنذار شديد اللهجة الى مضيفه تشلسي الانكليزي الذي سيلاقيه الثلاثاء المقبل في لندن في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وواصل برشلونة صحوته منذ خسارته امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 في مدريد في المرحلة العاشرة، وحقق فوزه الثالث تواليا والعاشر هذا الموسم.

ورفع رجال فليك رصيدهم الى 31 نقطة بالتساوي مع النادي الملكي لكنهم انتزعوا منه الصدارة مؤقتا بفارق الاهداف قبل مواجهة الاخير لمضيفه إلتشي الأحد.

وخاض برشلونة المباراة في غياب أبرز ركائزه الاساسية الهولندي فرينكي دي يونغ (الايقاف)، الانكليزي ماركوس راشفورد (المرض) وغافي وبيدري (الاصابة).

فيما استعاد خدمات حارس مرماه جوان غارسيا الذي لعب أساسيا، والبرازيلي رافينيا الذي دخل في الدقيقة 81 مكان داني أولمو، بعد تعافيهما من الإصابة.