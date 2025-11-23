الرئيس بارزاني يستقبل قنصل الإمارات الجديد في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد في مصيف صلاح الدين، قنصل الإمارات الجديد بأربيل أحمد حسن سليمان الشحي.

خلال اللقاء، نقل القنصل العام لدولة الإمارات في أربيل تحيات وتقدير القيادة الإماراتية إلى الرئيس بارزاني، وهنأه على نجاح عملية الانتخابات.

معرباً عن أمله في أن تكون نتائج الانتخابات في خدمة شعب العراق.

كما أشاد القنصل العام لدولة الإمارات بالتقدم والازدهار في إقليم كوردستان، وأعلن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة وغيرها من المجالات مع إقليم كوردستان.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بحرارة بالقنصل الإماراتي الجديد، وتمنى له النجاح في مهامه.

مؤكداً أن شعب كوردستان دائماً يحمل موقفاً إيجابياً وودياً تجاه الإمارات، ويرحب باستمرار وتعزيز العلاقات بين البلدين.

كما تناول اللقاء الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام.