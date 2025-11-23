تحذيرات من توقف الزراعة في كركوك إذا لم تُصرف مستحقات القمح لعام 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ناشد فلاحو كركوك الحكومة الاتحادية بضرورة صرف مستحقاتهم عن محصول القمح لموسم 2025.

وقال فلاحو كركوك عبر بيانٍ صحفي خلال وقفةٍ احتجاجية اليوم الأحد: نحن فلاحو ومزارعو كركوك نتقدم بهذه المناشدة الرسمية المهمة بعد أن وصلت أوضاعنا إلى مرحلة لم يعد فيها التريث أو الانتظار ممكناً، سبب تأخر صرف مستحقاتنا المالية عن محصول الحنطة لعام 2025، رغم التزامنا الكامل بتسليم المحصول للدولة وفق التعليمات والضوابط.

وأضاف البيان: السادة المسؤولون إن الفلاحين في محافظة كركوك اليوم يقفون على حافة الانهيار الاقتصادي، لقد قدمنا ما علينا ووفرنا واحدا من أهم المحاصيل الاستراتيجية للبلد، وتحملنا أعباء الموسم الزراعي بما فيه من ارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة وأجور أيدي العاملة، ومع ذلك لا تزال مستحقاتنا هي حق قانوني ومكتسب محجوزة دون مبرر واضح، ما تسبب في شل حركة الزراعة وأدخلت آلاف العائلات في ضائقة مالية خانقة.

وفي ختام البيان، أكّد الفلاحون "أن استمرار تأخير صرف مستحقات فلاحي ومزارعي محافظة كركوك سيؤدي إلى توقف الزراعة في الموسم القادم وانسحاب المزارعين من الإنتاج وهذا يشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي الوطني، وبناءً على ذلك نطالبكم وبكل احترام بتوجيه عاجل وفوري بصرف جميع مستحقات فلاحي ومزارعي كركوك دون أي تأخير إضافي.