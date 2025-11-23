زيلينسكي: الخطة الأمريكية قد تراعي "وجهات النظر الأوكرانية" لإنهاء الحرب

منذ 11 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الخطة الأمريكية الهادفة إلى وضع حد للحرب بين بلاده وروسيا قد تأخذ في الاعتبار "وجهات النظر الأوكرانية"، تزامناً مع محادثات يجريها في سويسرا مسؤولون من واشنطن وكييف والاتحاد الأوروبي.

ولمح زيلينسكي عبر منصة إكس إلى أن "المقترحات الأمريكية قد تتضمن بعض العناصر المستندة إلى وجهات النظر الأوكرانية، والتي تعد أساسية بالنسبة إلى المصالح الوطنية لأوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل الأحد إلى جنيف، حيث يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأمريكيون وأوروبيون لبحث خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن أوكرانيا والتي تثير مخاوف في كييف من أن تشكل مقدّمة لاستسلام قسري، لكنها لا تمثل بحسب واشنطن عرضاً نهائياً لإنهاء الحرب.

المصدر: فرانس برس