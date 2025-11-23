القوى السياسية السنية تعلن عن إنشاء المجلس السياسي الوطني

منذ 11 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن بيان صدر اليوم الأحد عن الأحزاب والتحالفات السنية الفائزة في الانتخابات، أن قادتها عقدوا اجتماعاً موسعاً في بغداد بدعوة من خميس الخنجر، لمناقشة التحديات السياسية التي تواجه البلاد في "هذه المرحلة المفصلية"، والتطورات المرتبطة بمحافظاتهم بشكل خاص.

وذكر البيان أن الاجتماع شارك فيه قادة حزب تقدم، وحزب عزم، وتحالف السيادة، وتحالف حسم الوطني، وحزب الجماهير، حيث ناقشوا "مختلف التطورات السياسية"، ووقفوا على طبيعة التحديات القائمة، مؤكدين "أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة".

وبحسب البيان، فقد اتفقت الأطراف المجتمعة، "بعد التوكل على الله تعالى"، على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه "المظلّة الجامعة" التي تنسق المواقف وتوحّد الرؤى والقرارات تجاه الملفات الوطنية الكبرى، بما "يعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية ويرتقي بالأداء السياسي".

كما نص البيان على أن المجلس سيواصل عقد اجتماعاته الدورية "بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة".

وأكد البيان أن المجلس "سيكون منفتحاً على جميع الشركاء الوطنيين"، ومتمسكاً بـ "الثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء"، منطلقاً من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة طقوية عادلة تتسع للجميع".

واختتم البيان بدعوة القادة أبناء جمهورهم إلى دعم هذه "الخطوة الوطنية المسؤولة"، التي تهدف إلى توحيد الجهود والارتقاء بالعمل السياسي وتحقيق تطلعات المواطنين نحو "مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، واستشعارًا لحجم التحديات التي تواجه البلاد في هذه المرحلة المفصلية، عقد قادة التحالفات و الأحزاب السنية الفائزة بالانتخابات ، حزب تقدم،، حزب عزم، تحالف السياده، تحالف حسم الوطني وحزب الجماهير، اجتماعا موسعًا في بغداد، اليوم الأحد، بمبادرة و دعوة من الشيخ خميس الخنجر.

ناقش القادة المجتمعون مختلف التطورات السياسية، ووقفوا على طبيعة التحديات التي تواجه البلاد بشكل عام ومحافظاتهم على وجه الخصوص، مؤكدين أهمية توحيد الجهود والعمل برؤية مشتركة للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وضمان الحقوق الدستورية، وتعزيز التمثيل في مؤسسات الدولة.

وبعد التوكل على الله تعالى، اتفقت الأحزاب والتحالفات المجتمعة على تشكيل "المجلس السياسي الوطني" بوصفه المظلّة الجامعة لها، الذي ينسّق المواقف ويوحّد الرؤى والقرارات، إزاء مختلف الملفات الوطنية الكبرى، ويعزّز العمل المشترك بين القيادات والكتل السياسية بما يخدم مصالح الجمهور ويرتقي بالأداء السياسي، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الدورية للمجلس بشكل منتظم طيلة الدورة النيابية السادسة.

ويؤكد القادة المجتمعون أن المجلس سيكون منفتحًا على جميع الشركاء الوطنيين، ومتمسكًا بالثوابت الجامعة التي تصون وحدة العراق واستقراره، وتحفظ حقوق جميع مكوّناته دون استثناء، منطلقين من رؤية وطنية تهدف إلى بناء دولة قوية عادلة تتسع للجميع.

وفي الختام، يدعو القادة أبناء جمهورهم الكريم إلى دعم هذه الخطوة الوطنية المسؤولة، الهادفة إلى توحيد الجهود والارتقاء بالعمل السياسي، وتحقيق تطلعاتهم، نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء.

المجلس السياسي الوطني

23 تشرين الثاني 2025