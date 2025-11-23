تربية إقليم كوردستان تحشد الدعم لجمهور نادي زاخو

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة التربية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد (23 تشرين الثاني 2025)، الكوادر التدريسية والطلبة إلى التصويت لجمهور نادي زاخو لنيل لقب أفضل جمهور في العالم.

وجاء في بيان الوزارة: "انطلاقاً من دعم نادي زاخو بوصفه نادياً كوردستانياً، وبعد ترشيح فيفا لجمهوره لجائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2025، ندعو مع الشكر والتقدير الكوادر التدريسية والتلاميذ إلى التصويت له".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رشّح جماهير نادي زاخو لجائزة أفضل جمهور لعام 2025، عقب مبادرتهم الإنسانية في مساندة الأطفال المرضى، ولاسيما المصابين بالسرطان، من خلال رمي الألعاب والدمى على أرض الملعب خلال مباراة فريقهم أمام نادي الحدود في الدوري الممتاز، التي أُقيمت في مايو/ أيار الماضي.

وينافس جمهور زاخو كلاً من أليخاندرو سيجانوتو، رئيس رابطة مشجعي نادي راسينغ كلوب الأرجنتيني، إضافة إلى المشجع الإسباني الشهير "الطبّال" مانويل كاسيريس.