50 من التلاميذ المختطفين من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا تمكنوا من الفرار

منذ 12 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت جمعية مسيحية في بيان، اليوم الأحد، بأن خمسين من بين أكثر من 300 تلميذ اختطفوا الجمعة من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، تمكنوا من الفرار.

وقالت الجمعية المسيحية في نيجيريا في بيان "تلقينا خبراً ساراً: لقد فر خمسون تلميذاً وعادوا إلى ذويهم"، لافتةً إلى أن الهروب تم بين الجمعة والسبت.

وهاجم مسلحون في وقت مبكر الجمعة مدرسة سانت ماري الكاثوليكية المختلطة في ولاية النيجر وخطفوا 303 تلاميذ و12 مدرساً.

وجاءت عملية الخطف بعدما هاجمت مجموعة مسلحة أخرى الاثنين مدرسة في ولاية كيبي المجاورة حيث خطفت 25 فتاة.

والتلاميذ الذين خطفوا من مدرسة سانت ماري وتراوح أعمارهم بين ثمانية و18 عاماً يشكلون نحو نصف طلاب المدرسة.

وقال الكاهن بولس يوحنا رئيس مدرسة سانت ماري ومالكها في بيان "رغم أن عودة خمسين تلميذاً نجحوا في الفرار يشعرنا ببعض الارتياح، أحضكم على أن تواصلوا الصلاة من أجل إنقاذ وعودة الآخرين".

ولا تزال نيجيريا تعاني آثار اختطاف نحو 300 فتاة على يد مقاتلي جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في شيبوك بولاية بورنو في شمال شرق البلاد قبل أكثر من عقد. ولا تزال بعض هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين.

المصدر: فرانس برس