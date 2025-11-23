نتنياهو أمر باستهداف "رئيس أركان" حزب الله في بيروت

منذ 13 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير أمر بشن ضربة على بيروت، اليوم الأحد، استهدفت "رئيس الأركان" في حزب الله.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب "قبل قليل، وفي قلب بيروت، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي رئيس أركان حزب الله، الذي كان يقود عمليات إعادة بناء وتسليح التنظيم الإرهابي".

وأضاف البيان أن نتنياهو "أصدر الأمر بشن الهجوم بناء على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان".

وقبيل ذلك، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه شن "ضربة دقيقة استهدفت إرهابياً بارزاً في حزب الله في بيروت".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن الغارة الاسرائيلية استهدفت أحد المباني في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، لافتةً إلى إطلاق ثلاثة صواريخ على المبنى المستهدف.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة 21 آخرين بجروح".

وقال مراسل وكالة فرانس برس في المكان إن الضربة أصابت الطابقين الثالث والرابع من مبنى مكون من تسعة طوابق، وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان وعملت على نقل مصابين.

وهذه أول ضربة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، منذ الخامس من حزيران/يونيو، والخامسة منذ إعلان وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وفي وقت سابق الأحد، شدد بنيامين نتنياهو على مواصلة القيام بـ"كل ما هو ضروري" لمنع حزب الله في لبنان من استئناف نشاطاته وإعادة التسلح وبناء القدرات.

وكثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة ضرباتها في جنوب لبنان، قائلة إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في حزب الله يحاولون إعادة إعمار قدراته.

ولا تزال تبقي قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أمريكية على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته.

وقرّرت الحكومة اللبنانية في الخامس من آب/أغسطس، نزع سلاح حزب الله، ووضع الجيش اللبناني خطة للقيام بذلك. إلا أن الحزب رفض باستمرار تسليم سلاحه واصفاً قرار الحكومة بأنه "خطيئة".

المصدر: فرانس برس