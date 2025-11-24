داخلية كوردستان تطلق مشروعاً لتأهيل 100 امرأة لتولي مناصب قيادية

أربيل (كوردستان 24)- في إطار خطة حكومة إقليم كوردستان لتمكين النساء وزيادة مشاركتهن في مواقع اتخاذ القرار، تُنفّذ وزارة الداخلية مشروعًا خاصًا لتأهيل 100 امرأة للعمل في مواقع قيادية وتسلّم مناصب عليا.
ويحمل المشروع عنوان: "تأهيل 100 امرأة لرفع مستوى قدراتهن في المناصب الحكومية"، وقد جرى تنفيذ المرحلة الأخيرة منه في محافظة دهوك، حيث شاركت 31 امرأة في دورة استمرت خمسة أيام.
وسبق ذلك مشاركة 69 امرأة من محافظات أربيل والسليمانية وحلبجة في الدورة نفسها، والتي تضمّنت دروسًا نظرية وعملية حول مفاهيم حديثة في القيادة والتنمية البشرية.
وقالت ڤەگێر زيباري، ممثلة وزارة الداخلية في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن الهدف الأساسي من المشروع هو إعداد هؤلاء النساء على الصعيدين العلمي والمهني، لتمكينهن مستقبلًا من تولّي مناصب حكومية أعلى وأكثر تأثيرًا.
من جهتها، أوضحت خديجة محمد — مديرة طرق وجسور دهوك منذ 12 عامًا وأحد النماذج الناجحة — أن النساء يمتلكن القدرة على إدارة مناصب أعلى والنجاح فيها.
كما عبّر المشاركات في الدورة عن ارتياحهن للمشروع، وأكدن أنه يعزز ثقتهن بأنفسهن ويشجعهن على لعب دور أكبر في خدمة المجتمع.
ويُنَفَّذ المشروع بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، من ضمنها مركز أوروبا للتكنولوجيا والتدريب (ETTC)، ويعدّ جزءًا من استراتيجية الحكومة لتوسيع دور النساء في الإدارة والعمل السياسي داخل الإقليم.