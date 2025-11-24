رغبة إماراتية متزايدة للاستثمار في إقليم كوردستان

منذ 9 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، اليوم الاثنين، مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين برئاسة سعيد علي بن رضا.

وبحث الجانبان واقع بيئة الاستثمار في كل من إقليم كوردستان والإمارات العربية المتحدة، وفرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الطرفين.

وأكد شكري استعداد هيئة الاستثمار وجميع المؤسسات المعنية لتوسيع التعاون وتسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى سوق الإقليم، بما يسهم في دعم المشاريع وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.