ما دور القرنفل في تنظيم مستويات السكر بالدم؟

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- القرنفل هو واحد من التوابل العطرية التي تُستخرج من براعم زهور شجرة القرنفل بعد تجفيفها.

يمكن استخدام القرنفل كاملاً أو مطحوناً؛ إذ يُضاف القرنفل المطحون إلى خلطات التوابل، بينما تُستخدم الحبات الكاملة في الوصفات لمنح الأطباق عمقاً ونكهة مميزة. وتُستخدم هذه البراعم البنية الداكنة في أطباق الكاري واللحوم المتبَّلة والمخبوزات والشاي الهندي (شاي الكرك)، وخلطة الفايف سبايس الصينية. وإلى جانب مذاقه القوي، يوفر القرنفل فوائد صحية متعددة.

يحتوي القرنفل على مركَّب يُدعى الأوجينول، وهو المسؤول عن رائحته المميزة. ويتركز هذا المركَّب بشكل أكبر في زيت القرنفل، وهو نوع من الزيوت العطرية أو المستخلصات النباتية المركَّزة.

ووفق ما أورده موقع «كليفلند كلينيك»، يقول المتخصِّص في الطب الوظيفي الدكتور إيريك مودلو، إن الأوجينول قد يمتلك خصائص مضادَّة للالتهاب والبكتيريا. ويوضح: "استهلاك القرنفل بكميات صغيرة ضمن الطعام لا يسبب ضرراً، ولكن لا تتوفر أدلة علمية كافية تدعم استخدامه لأغراض طبية".

يتمتع القرنفل أيضاً بفوائد هضمية قد تفيد مرضى السكري. ويساعد القرنفل كذلك في ضبط مستويات السكر في الدم؛ إذ يُعرف بدوره في تعزيز إنتاج الإنسولين والمساهمة في السيطرة على المرض.

وبحثت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Journal of Natural Medicine في تأثير القرنفل الخافض للسكر على فئران مصابة بالسكري وراثياً. وأظهرت النتائج أن مستخلص القرنفل يساعد على زيادة إفراز الإنسولين، وتحسين وظيفة الخلايا المسؤولة عن إنتاجه.

ويُعدُّ الإنسولين هرموناً أساسياً في تنظيم مستويات السكر في الدم. وعند مرضى السكري، غالباً ما تكون وظيفة هذا الهرمون مختلَّة، ما يجعل الجسم غير قادر على تحديد كمية السكر التي يحتاج إليها بالفعل وما يتجاوز حاجته.

ويُسهم زيت القرنفل أيضاً في دعم مستوى الإنسولين في الجسم. وقد أظهرت دراسات أن استهلاك زيت القرنفل يُحسِّن بشكل ملحوظ استجابة الإنسولين والغلوكوز بعد الوجبات، ما يساعد في إدارة مستويات السكر بصورة أفضل.

قد يساعد القرنفل -إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن- في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، شرط استخدامه باعتدال واستشارة الطبيب للمرضى المصابين بالسكري.