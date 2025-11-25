طقس العراق.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الشمالية والغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: نينوى ودهوك 20، السليمانية 21، أربيل 22، صلاح الدين وكركوك والأنبار 23، ديالى 24، بغداد 25، كربلاء المقدسة وواسط 27، النجف الأشرف وبابل والديوانية وميسان والمثنى 28، البصرة وذي قار 29".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الجمعة القادمة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وبين، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".