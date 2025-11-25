رئاسة بلدية أربيل: مهرجان رأس السنة الجديدة 2026 سيقام في مركز المدينة أمام القلعة

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، بمناسبة قدوم رأس السنة الجديدة 2026، ومن أجل إظهار صورة أجمل للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات في مدينتنا العزيزة، البدء بتنظيم مهرجان لعرض المنتجات المحلية والعلامات التجارية، وفتح ونصب العديد من الأكشاك والأجنحة ليستفيد منها أصحاب الحرف اليدوية والطهاة المتخصصون في المأكولات الكوردية في مركز المدينة أمام قلعة أربيل.

ولهذا الغرض، أبلغت الراغبين وأصحاب العلامات التجارية والمستفيدين أنه بإمكانهم تسجيل أسمائهم من خلال مراجعة رئاسة بلدية أربيل/قسم التخطيط خلال ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد 2025/11/30، وذلك للاستفادة من الحصول على كشك أو جناح، حيث تم تحديدها مجاناً باستثناء أجرة النقل والتركيب التي يتحملها المشاركون.

سيبدأ المهرجان في 2025/12/20 ويستمر حتى 2026/1/1 لمدة أسبوعين.