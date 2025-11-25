رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الجديد لدولة الإمارات

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، القنصل العام الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإقليم أحمد حسن الشحي.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة القنصل الإماراتي بمناسبة تسنمه مهام منصبه، مشيراً إلى الروابط المميزة والراسخة التي تجمع بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات، مبدياً في الوقت نفسه استعداد حكومة الإقليم لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لإنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب القنصل العام الإماراتي عن سعادته بمباشرة مهام عمله في الإقليم، ونقل إلى رئيس الحكومة تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة. كما أشاد بما يشهده إقليم كوردستان من نهضة عمرانية وتقدم، مثنياً على الإصلاحات التي تقودها حكومة الإقليم في مختلف المجالات.