رئيس الحكومة يستقبل سفيرة هولندا لدى العراق

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، سفيرة مملكة هولندا لدى العراق جانيت ألبيردا.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الهولندي في الإقليم أدريان آيسلستاين، بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، حيث أشارت السفيرة إلى أهمية زيارة وفد رجال الأعمال والمستثمرين الهولنديين المتواجد حالياً في أربيل، بهدف تعزيز الروابط التجارية وتوسيع آفاق الاستثمار مع إقليم كوردستان.

وفي المحور العسكري، اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة الدعم لعملية توحيد صفوف قوات البيشمركة، والمضي قدماً في الإصلاحات الخاصة بمفاصل وزارة شؤون البيشمركة.

وتزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، شدد الطرفان على وجوب حماية حقوق المرأة واحترامها، ومكافحة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها.