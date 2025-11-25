مارك سافايا: العراق لا يزال بحاجة إلى إصلاحات أساسية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكّد المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، أنه لطالما دعمت الولايات المتحدة المؤسسات الأمنية الشرعية في العراق.

وقال سافايا في منشورٍ عبر منصة إكس: لقد أحرز العراق تقدماً ملموساً، بدءاً من الجهود المشتركة لهزيمة داعش، وصولًا إلى مواجهة التأثيرات الضارة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ولكن مع ذلك، بحسب المبعوث الأميركي الخاص "فإن العراق لا يزال بحاجة إلى إصلاحات أساسية".

وأضاف: الشركات الأميركية التي قدمت مليارات الدولارات من المعدات والدعم من الدرجة الأولى، تظل شركاء رئيسيين في تعزيز أمن العراق وسيادته.

The United States has long supported Iraq’s legitimate security institutions.



From joint efforts to defeat ISIS to countering malign influence and strengthening regional stability, real progress has been made. Still, essential reforms are needed.



American companies, which… — Mark Savaya (@Mark_Savaya) November 25, 2025

والجمعة الماضية، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، عن رغبته في زيارةٍ قريبة إلى العراق والاجتماع بكبار قادته.

وقال سافايا عبر منشورٍ على منصة إكس: لقد أحرز العراق تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ونأمل أن يستمر هذا التقدم في الأشهر المقبلة".

وأضاف: نتابع عن كثب عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدّد مبعوث الرئيس الأميركي على أن الولايات المتحدة "لن تقبل ولن تسمح بالتدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.