ثلوج جبل "كورك" وسحر طبيعة "سوران" يستقطبان السياح من داخل العراق وخارجه

أربيل (كوردستان24)- تحولت الثلوج والطبيعة الخلابة في منطقة "سوران" وجبل "كۆڕك" إلى وجهة رئيسية ومحط أنظار السياح من داخل إقليم كوردستان والعراق، وصولاً إلى السياح الدوليين.

ومع حلول هذا الفصل، يكتظ جبل كۆڕك بالزوار القادمين من مختلف المحافظات العراقية ودول أجنبية، والذين توافدوا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الثلجية، وتجربة "التلفريك"، وقضاء أوقات ممتعة وسط الأجواء الشتوية.

ولا تقتصر حركة السياحة على المواطنين المحليين فحسب، بل تشهد المنطقة توافداً لافتاً لسياح من بغداد، ودول مثل مصر وباكستان، الذين أعربوا عن إعجابهم الكبير بمستوى الأمن والأمان، فضلاً عن الجمال الطبيعي الذي تتمتع به المنطقة.

أرقام ومكانة سياحية

وفقاً لإحصائيات مديرية سياحة سوران، تستقبل المنطقة سنوياً نحو مليون و500 ألف سائح على مدار فصول السنة الأربعة. وتُعرف إدارة "سوران" المستقلة بلقب "عاصمة السياحة"، وهو ما يأتي ضمن خطة ورؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان الرامية لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به نحو العالمية.

انطباعات السياح

في حديث لوسائل الإعلام، أشاد أحمد شاكر، وهو سائح قادم من مصر، بالمناظر الطبيعية والوضع الاقتصادي والأمني المستقر في المنطقة. ومن جهتها، قالت فرح عوديني، وهي سائحة من بغداد، إنها تحرص دائماً على زيارة أربيل وجبل كۆڕك نظراً لجمال المكان وأجوائه الممتعة.

أما "ليباكا طيب"، السائحة القادمة من باكستان، فقد أشارت إلى أنها جاءت برفقة أصدقائها خصيصاً لمشاهدة الثلوج والاستمتاع بالطقس البارد والمناظر الساحرة التي يوفرها الجبل.

ويُعد مشهد الثلوج الجذاب دافعاً قوياً للسياح لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المنطقة، حيث تمثل رحلة الوصول إلى قمة الجبل عبر "التلفريك" واحدة من أكثر التجارب إثارة ومتعة للزوار.