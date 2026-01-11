عيسى وفيحان يؤكدان على حلّ الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد وفقًا للدستور والقانون

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى، اليوم الأحد الموافق 11 كانون الثاني 2026، زيارة للمكتب الخاص لنائب رئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان.

وفي مستهل اللقاء، قدّم عيسى، باسم رئيس حكومة إقليم كوردستان، التهاني إلى إلى فيحان، بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة نائبًا أول لرئيس مجلس النواب العراقي.

وبحث الجانبان سبل مواجهة التحديات التي تواجه العراق، بما يصبّ في مصلحة جميع العراقيين، وبما يعزز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.

كما تطرّق اللقاء ،إلى العلاقات بين أربيل وبغداد، وضرورة حلّ الخلافات العالقة بين الجانبين وفقًا للدستور والقانون، فضلًا عن دور مجلس النواب في معالجة القضايا القانونية والسياسية التي تواجه البلاد.

وفي ختام اللقاء، أعرب نائب رئيس مجلس النواب ،عن شكره وتقديره لدور ممثلية حكومة إقليم كوردستان، في تعزيز التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقوى السياسية العراقية، من أجل حلّ المشاكل العالقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة جديدة، لتجاوز الخلافات وطيّ صفحة الماضي.