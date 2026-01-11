ئاكرێ (عقرة) تجذب نصف مليون سائح في عام واحد.. مشاريع استثمارية واعدة لتعزيز "عاصمة السياحة" في كوردستان

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بين أحضان الطبيعة الخلابة وشلالات "سيبێ" الشهيرة، تواصل مدينة عقرة (ئاكرێ) تعزيز مكانتها كوجهة سياحية أولى في إقليم كوردستان. فبينما يُستقبل السياح بالحلوى والورود، تكشف الأرقام الرسمية عن قفزة نوعية في أعداد الزوار، وسط خطط حكومية لتحويل المنطقة إلى مركز سياحي عالمي.

يُعد مصيف "سيبێ" الواقع في قلب قضاء عقرة، نقطة الجذب الرئيسية، حيث يجد السياح فيه ملاذاً للراحة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية وتوثيق لحظاتهم بالصور التذكارية. ولا تقتصر التجربة على جمال المكان، بل تمتد إلى حفاوة الاستقبال التي يشتهر بها أهالي المنطقة.

يقول پشتیوان نامق، صاحب أحد المرافق السياحية في عقرة، لـ"كوردستان 24": "بفضل جهود حكومة إقليم كوردستان في تنظيم وتطوير المواقع السياحية، نشهد زيادة مستمرة في أعداد السياح القادمين من السليمانية وأربيل ودهوك وبقية المحافظات. نحن نحرص على استقبالهم بالورود والحلوى، ونعمل جاهدين لتوفير كل ما يحتاجونه لضمان تجربة سياحية مميزة".

تشير البيانات الرسمية لمديرية سياحة عقرة إلى تطور ملحوظ في قطاع السياحة بالمنطقة. فخلال عام 2025، زار عقرة 496,233 سائحاً، مقارنة بـ 447,800 سائح في عام 2024، ما يمثل زيادة تقترب من 50 ألف زائر في عام واحد.

ويعزو المسؤولون هذا الارتفاع إلى تحسن البنية التحتية وتطوير الطرق المؤدية إلى المرافق السياحية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني والجمال الطبيعي الذي تتمتع به "عاصمة النور" في كوردستان.

رغم هذه الأرقام الإيجابية، تضع الجهات المعنية خططاً طموحة لتجاوز التوقعات الحالية. وفي هذا السياق، أكد أمين سليم، مدير سياحة عقرة، أن العمل جارٍ لتطوير القطاع بشكل أكبر، قائلاً: "نحن فخورون بهذه الزيادة السنوية، لكن طموحنا أكبر من ذلك. لدينا حالياً مشروعان استثماريان كبيران في قطاع السياحة سيتم تنفيذهما قريباً، وسيسهمان بشكل فعال في حل بعض النواقص واستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح في السنوات المقبلة".

يذكر أن الاهتمام الحكومي بقطاع الطرق والخدمات داخل مركز القضاء كان له الأثر الأكبر في هذا الانتعاش السياحي. فربط المواقع السياحية بشبكة طرق حديثة جعل من الوصول إليها تجربة سهلة وممتعة، مما يبشر بموسم سياحي أكثر ازدهاراً في الأعوام القادمة.

تقرير: آري حسين - كوردستان 24 - أربيل