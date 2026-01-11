أحزاب سياسية في إقليم كوردستان تُدين الهجمات على الكورد في حلب وتعتزم مراسلة الأمم المتحدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أدانت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كوردستان الهجمات التي تستهدف الأحياء الكوردية في مدينة حلب السورية، معلنةً عن عزمها تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى منظمة الأمم المتحدة والقنصليات الأجنبية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، صرح غفور مخموري (سكرتير حزب كادحي كوردستان) قائلاً: "لقد اجتمع عدد كبير من الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية اليوم للتنديد بالهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات المسلحة ضد الأحياء الكوردية في حلب، وقد أصدرنا بياناً مشتركاً يعبر عن موقفنا الموحد أمام الرأي العام".

وأشار مخموري إلى أن الأحزاب المجتمعة بصدد توجيه مذكرة احتجاجية إلى كافة القنصليات والبعثات الدبلوماسية ومكتب الأمم المتحدة في إقليم كوردستان، مؤكداً أن "نضال الكورد في غرب كوردستان (روژآفا) هو نضال قومي مشروع". كما دعا المجتمع الدولي وكافة الأطراف إلى كسر صمتهم حيال الهجمات التي تتعرض لها تلك المناطق.

وأضاف مخموري في حديثه، أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد (وفقاً للسياق الزمني للحدث)، أبدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رغبة جادة في التوصل إلى اتفاق وتفاهمات مع الحكومة السورية المؤقتة حقناً للدماء وضماناً للاستقرار.

وفي ختام المؤتمر، وجه مخموري شكره لوسائل الإعلام ولرجال الدين الذين اتخذوا مواقف قومية وإنسانية مسؤولة تجاه هذه الهجمات، مشيداً بدورهم في تسليط الضوء على معاناة المدنيين في تلك المناطق.