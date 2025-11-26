أوقاف كوردستان تصدر تعليمات جديدة بشأن "التنازل" واستبدال الأسماء لموسم حج 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، أمراً وزارياً جديداً يتضمن التعليمات والضوابط الخاصة بعملية "التنازل" أو استبدال أسماء المواطنين الفائزين بقرعة الحج لموسم عام 2026 حصراً.

ووفقاً للوثيقة المذيلة بتوقيع وزير الأوقاف والشؤون الدينية، د. بشتيوان صادق، والمؤرخة في 25 تشرين الثاني 2025، فقد تقرر اعتماد عدة نقاط لتنظيم عملية نقل المقعد (التنازل) في حالات الوفاة أو المرض أو العجز، وكما يلي:

حالات الوفاة والمرض

نصت التعليمات على أنه في حال فوز المواطن (سواء كان رجلاً بمفرده أو امرأة بمفردها) وتوفي أو أصيب بمرض يمنعه من السفر، يحق لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أن يحل محله. وينطبق الأمر ذاته على المجموعات (مجموعات النساء أو الثلاثية).

ضوابط "المحرم"

أوضحت الوزارة أنه في حال وفاة "المحرم" المسجل، يمكن استبداله بمحرم آخر. وفيما يخص "مجموعة محرم الحاجة"، إذا توفي المحرم أو عجز عن السفر، يمكنه التنازل لمحرم آخر يرافق المرأة. أما إذا توفيت المرأة (الحاجة) أو عجزت،

فلا يحق للمحرم أن يأخذ مكانها ليحج بمفرده وتلغى المعاملة.

صلات القرابة المسموح بها للتنازل

حددت الوزارة الحالات التي يُسمح فيها للمواطنين بالتنازل لبعضهم البعض، وهي:

بين الزوج والزوجة.

بين الآباء والأبناء (والعكس).

بين الأخ والأخت.

بين "الكنّة/الصهر" و "الحماة/الحمو".

بين الخالة/العمة وأبناء الأخ/الأخت (والعكس).

في المجموعات (الثنائية أو الثلاثية): يجوز للرجل التنازل لمحرم أنثى (محرم شرعي) شريطة أن تكون من أقاربه أو أقارب زوجته (أخت الزوجة، أم الزوجة).

الرجل الذي فاز مع زوجته وتوفيت أو عجزت، يمكنه استبدالها بزوجة أخرى إن وجدت.

الشروط العامة

اشترطت الوزارة لتنفيذ إجراءات التنازل ما يلي:

ألا يكون قد تم إجراء تنازل مسبق لنفس الاسم في قرعة الحج.

ألا يكون المواطن (المتنازل له) قد أدى فريضة الحج سابقاً، حيث إن التنازل لا يمنح حق الحج لمن أداه من قبل.

تقديم كافة المستندات والوثائق القانونية التي تثبت صلة القرابة والحالة.

تُعتمد التقارير الطبية المصدقة أو الوثائق الحكومية والقانونية لإثبات حالات المرض أو المشاكل الاجتماعية كشرط لقبول الطلب.

وأشارت الوثيقة إلى أن حصة ذوي الشهداء تخضع لترشيحات وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، مؤكدة ضرورة وجود رقم (UPN) خاص بكل معاملة تنازل.