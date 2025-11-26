مجلس القضاء الأعلى: نحو 7,500 حالة طلاق في العراق (باستثناء إقليم كوردستان) خلال تشرين الأول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم، عن الإحصائية الرسمية الشهرية الخاصة بعقود الزواج وحالات الطلاق في رئاسات محاكم الاستئناف بعموم المحافظات (باستثناء إقليم كوردستان) لشهر تشرين الأول لعام 2025.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن المجلس، فقد سجلت المحاكم العراقية 34,617 عقد زواج خلال الشهر الماضي، في مقابل تسجيل 7,470 حالة طلاق.

بغداد تتصدر القائمة

وأظهرت الإحصائية تصدر العاصمة بغداد بشقيها (الرصافة والكرخ) لأعلى المعدلات، حيث سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة المرتبة الأولى بـ 5,139 عقد زواج و 1,503 حالات طلاق. تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بـ 3,809 عقود زواج و 1,197 حالة طلاق.

المحافظات الأخرى

وفي بقية المحافظات، جاءت رئاسة محكمة استئناف نينوى في المرتبة الثالثة من حيث عقود الزواج مسجلة 3,488 عقداً، بينما سجلت 499 حالة طلاق.

وفي الجنوب، سجلت محافظة البصرة أرقاماً مرتفعة، حيث بلغت عقود الزواج 3,037 عقداً، فيما بلغت حالات الطلاق 874 حالة.

أما أقل النسب، فقد سُجلت في رئاسة محكمة استئناف المثنى بواقع 842 عقد زواج و 172 حالة طلاق.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تسجيل معدلات ملحوظة في حالات الانفصال والتصديق الخارجي للطلاق مقارنة بنسب الزواج الشهرية.