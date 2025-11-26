بلدية أربيل تعلن عن تنظيم مهرجان كبير أمام القلعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس بلدية أربيل، كارزان هادي، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، أنه بهدف إظهار صورة أجمل للمدينة وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، تقرر تنظيم مهرجان كبير في أربيل.

وأوضح رئيس البلدية في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن المهرجان سيُخصَّص لعرض السلع ومنتجات العلامات التجارية، إضافة إلى توفير عدد من الأكشاك والأجنحة للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، وذلك في الساحة المقابلة لقلعة أربيل.

وأشار هادي إلى أن المهرجان سيبدأ في 20 كانون الأول 2025 ويستمر حتى 1 كانون الثاني 2026، مضيفاً أنه من المقرر أن يشارك فيه أكثر من 25 فناناً محلياً، مع تنظيم العديد من الأنشطة المتنوعة للأطفال والعائلات، بهدف توفير أجواء هادئة وممتعة لسكان المدينة والزوار.