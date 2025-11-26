نقابة صحفيي كوردستان تطالب بالإفراج عن الصحفي كاروان كەلاري والكشف عن جهة اعتقاله

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعربت نقابة صحفيي كوردستان عن استيائها إزاء اعتقال الصحفي كاروان كەلاري، عضو النقابة في مكتب گرميان.

مؤكدة أن عملية الاعتقال جرت دون إجراءات قانونية واضحة وبصورة مفاجئة من قبل قوة أمنية لم يُكشف عنها حتى الآن.

وقالت النقابة في بيانها إن اعتقال كەلاري يمثل تجاوزًا على قانون العمل الصحفي رقم 35 لسنة 2007، مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن الجهة التي قامت بالاعتقال وتوضيح مكان احتجازه.

كما دعت النقابة إلى توفير جميع التسهيلات القانونية لعائلته ولمؤسسات الإعلام، وتمكين زملائه من التواصل معه، لحين ضمان استعادة حقوقه القانونية وإطلاق سراحه في أقرب وقت.

وأكد البيان أن حماية الصحفيين واحترام القانون مسؤولية تتحملها الجهات الرسمية، وعلى المؤسسات الأمنية التعامل وفق الأطر القانونية المكفولة لحرية الصحافة.

وختتمت النقابة بيانها بالتشديد على ضرورة الإفراج السريع عن كەلاري ووقف أي إجراءات خارج المسار القانوني.