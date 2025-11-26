رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الكاتب والشاعر جان دوست

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الكاتب والشاعر الكوردي جان دوست.

وبحث الجانبان خلال اللقاء واقع الحراك الثقافي في كوردستان، مع التأكيد على دور المثقفين في تنمية اللغة والأدب وتعزيز المشهد الثقافي الكوردي.

وأعرب رئيس الحكومة عن تقديره لجهود وإسهامات الكاتب والشاعر جان دوست، مؤكداً التزام حكومة إقليم كوردستان بدعم الثقافة والفنون، وتوفير البيئة التي تضمن حرية الفكر والعمل والنشاط الثقافي.