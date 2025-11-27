مسرور بارزاني يدين هجوم "كور مور" ويطالب واشنطن بتزويد الإقليم بأنظمة دفاعية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أدان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، "بأشد العبارات" الهجوم الذي استهدف حقل غاز "كور مور"، واصفاً إياه بـ"الجبان".

وطالب مسرور بارزاني في بيان له، الحكومة الاتحادية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، مشدداً على ضرورة "عدم السماح للإرهابيين أو الجهات التي تقف خلف الهجوم بتكرار جرائمهم أو إطلاق سراحهم بكفالة كما حدث سابقاً".

وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة الشركاء الأمريكيين والدوليين إلى توفير المعدات الدفاعية اللازمة لحماية البنية التحتية المدنية في الإقليم، ودعم حكومته في اتخاذ "إجراءات حازمة" لردع الهجمات التي تستهدف شعب كوردستان ومسيرة تقدمه.

واستهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، ما تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت هجمات بالصواريخ او المسيرات مرات عدة حقل كورمور للغاز الذي يقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.

وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة بينها مدينة السليمانية .

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان "في الساعة 23,30 (20,30 ت غ)، تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء".

وأكّدتا العمل "بالتعاون مع شركة دانة غاز" الإماراتية "على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي".

المسيّرة "استهدفت خزانات الغاز"، ما أدّى إلى "انفجار كبير ثمّ حريق كبير".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، المسؤولة عن التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، في وقت لاحق أن الهجوم "أدى إلى احتراق أحد الخزانات الرئيسة في هذا الحقل الغازي المهم، دون خسائر بشرية"، مضيفة أنه يُشكل "عملاً ارهابياً خطيراً لعرقلة وتأخير الجهود الساعية لترسيخ الاستقرار الامني والاقتصادي".

وسبق أن ندد سياسيون ومسؤولون في كوردستان بهجمات سابقة متفرقة على حقل كورمور، محملين فصائل مسلحة المسؤولية.

ومطلع شباط/فبراير، تعرّض الحقل لهجوم بمسيّرة لم يسفر عن أضرار، فيما حمّلت السلطات "ميليشيات خارجة عن القانون" مسؤوليته. وفي نهاية نيسان/أبريل 2024، قتل أربعة عمّال بقصف من طائرة مُسيّرة استهدف الحقل.

وفي شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الحالي، توالت هجمات عدّة اذ استهدفت مسيرات مفخخة بشكل أساسي حقول نفطية عدّة في إقليم كوردستان، مسببة بأضرار مادية كبيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات.



