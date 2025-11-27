نيجيرفان بارزاني يدين استهداف "كورمور": على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم

منذ ساعتين

أربيل(كوردستان24)- أدان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بشدة، "الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية على حقل كورمور، وقال: "هذا الهجوم يستهدف البنية التحتية الاقتصادية والخدمات في العراق وإقليم كوردستان، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار البلاد".

وأضاف: "من واجب ومسؤولية الحكومة الاتحادية العراقية والأجهزة الأمنية المعنية أن تبذل جهوداً جدية في أسرع وقت ممكن، وتتخذ الإجراءات اللازمة والفعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها".

واستهدفت طائرة مسيّرة حقل كورمور للغاز في إقليم كوردستان ليلة الأربعاء، ما تسبب بـ "انقطاع إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء".

وفي السنوات الأخيرة، استهدفت هجمات بالصواريخ او المسيرات مرات عدة حقل كورمور للغاز الذي يقع بين مدينتي كركوك والسليمانية، ثاني كبرى مدن الإقليم.

وانقطع التيار الكهربائي في مناطق عدة بينها مدينة السليمانية .

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان "في الساعة 23,30 (20,30 ت غ)، تعرّضت منشأة حقل كورمور لهجوم بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء".

وأكّدتا العمل "بالتعاون مع شركة دانة غاز" الإماراتية "على خط المتابعة والتحقيق في ملابسات الحادثة واستعادة الوضع الطبيعي".

المسيّرة "استهدفت خزانات الغاز"، ما أدّى إلى "انفجار كبير ثمّ حريق كبير".