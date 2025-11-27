خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الإقليم.. رئيس مجلس الوزراء الاتحادي يدين الهجوم على كورمور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وخلال المكالمة الهاتفية، أدان رئيس الوزراء الاتحادي واستنكر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز، عادّاً إياه هجوماً على العراق بأكمله.

كما تقرر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة ستباشر مهامها في أقرب وقت، للكشف عن المنفذين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.