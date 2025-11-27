التحالف المسيحي يدين استهداف "كومور": يضعف البُنى الدستورية والمؤسساتية المُكلفة بحماية النظام الديمقراطي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دان التحالف المسيحي بشدّة الهجمات الإرهابية على حقل كورمور للغاز، وسائر المواقع الاستراتيجية في إقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال بيان اليوم الخميس، أشار خلاله إلى أن الميليشيات التي تقف وراء هذه الجرائم تعمل خارج إطار القانون، وتتحدّى سلطة الدولة الاتحادية، وتُضعف البُنى الدستورية والمؤسساتية المُكلفة بحماية النظام الديمقراطي.

وقال البيان: "يدين التحالف المسيحي بشدّة الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف حقل غاز خورمور وسائر المواقع الاستراتيجية في إقليم كوردستان. إنّ هذه الاعتداءات الإجرامية والإرهابية ليست فقط عدواناً على شعب كوردستان، بل هي ضربات مباشرة للأمن الوطني العراقي، وللاستقرار الاقتصادي، ولسلطة الدولة، ولأمن جميع المواطنين دون استثناء."

مضيفاً، إنّ "الميليشيات التي تقف وراء هذه الجرائم تعمل خارج إطار القانون، وتتحدّى سلطة الدولة الاتحادية، وتُضعف البُنى الدستورية والمؤسساتية المُكلفة بحماية النظام الديمقراطي. كما تُعرِّض هذه الجماعاتُ المسلحةُ البنى التحتية الوطنية للخطر، في وقتٍ يساهم فيه إقليم كوردستان بنسبة كبيرة من إمدادات الطاقة الكهربائية للعراق، وهي منشآت باتت اليوم تحت تهديدٍ متصاعد من الطائرات المسيّرة والصواريخ".

وتابع البيان " من غير المقبول أن يبقى إقليم كوردستان بلا منظومات دفاعٍ جوي ولا تقنيات مضادة للطائرات المسيَّرة، تُمكّنه من حماية المدنيين، وشرايين الطاقة، ومكتسبات التنمية. ونحن نؤيد وندعم النداء الذي وجّهه دولة رئيس الوزراء مسرور بارزاني إلى الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين لتزويد الإقليم بشكل عاجل بالقدرات الدفاعية اللازمة لتأمين أجوائه."

وعد التحالف إنّ "هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد ضرورة اعتماد إستراتيجية وطنية واضحة وحازمة لمعالجة مشكلة الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة. فلا يمكن لأي نظامٍ ديمقراطي أن ينهض فيما تعمل جماعاتٌ مسلّحة بلا محاسبة، تتجاوز سلطة القانون، وتضرب السيادة، وتُهدد أمن الدولة".

وأردف "على العراق أن يتبنى خطة شاملة لنزع سلاح هذه الجماعات، وتفكيكها، ومحاسبة كل من يرفض الخضوع للمؤسسات الشرعية. فبدون هذا، ستستمر دوامة العنف، وسيبقى الاستقرار الوطني مهدداً".

وزاد: "يؤكد التحالف المسيحي أنّ إقليم كوردستان كان وما يزال ركناً راسخاً للاستقرار والعيش المشترك والتنمية في العراق، يحتضن جميع مكوّناته: المسيحيين، والإيزيديين، والمسلمين، والكاكائيين، والصابئة المندائيين، واليهود، والبهائيين، وغيرهم. وحماية منشآت الإقليم واجبٌ وطني، إذ لا يمكن لأي جزءٍ من العراق أن ينعم بالأمان فيما جزءٌ آخر يتعرض للاعتداء".

وأكمل البيان، بالقول "نحن ندعو الحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي، وجميع الشركاء المسؤولين، إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلة وحاسمة. فلا يجوز السماح للميليشيات الإرهابية بتكرار هذه الجرائم، ويجب تقديم المتورطين فيها إلى العدالة فوراً. كما يجب تمكين قوات البيشمركه والأمن في إقليم كوردستان من امتلاك التكنولوجيا العسكرية والمعدات الضرورية للدفاع عن مواطني الإقليم وبُناه الحيوية من هذه الاعتداءات الإرهابية."

البيان أشار الى إنّ " التحالف المسيحي يقف بثباتٍ مع شعب كوردستان، ومع كل العراقيين الرافضين للعنف والفوضى، الساعين إلى مستقبلٍ يقوم على السلام والكرامة وسيادة الوطن والقانون".

وختم بالقول إنّ "الاعتداء على كوردستان هو اعتداء على العراق ، والدفاع عن كوردستان هو دفاعٌ عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره".