ارتفاع حصيلة حريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع في مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا، على ما أعلن عناصر الإطفاء الخميس.

وذكرت حصيلة سابقة مقتل 44 شخصا على الأقل.

وأفاد عناصر الإطفاء الصحافيين بأنه تم إخماد الحريق، وهو الأسوأ في هونغ كونغ منذ عقود، في أربعة من المباني السبعة المشتعلة، فيما باتت النيران تحت السيطرة في المباني الثلاثة الأخرى.

واندلع الحريق في سقالات خيزران في مبان عدة بمجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو الواقعة شمال المدينة، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المجمع.

وأعلنت الشرطة في بيان مقتضب توقيف ثلاثة رجال للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد مرتبطة بالحريق. ولم تفصّل الشرطة التهم الموجهة إليهم تحديدا.

AFP