منسق التوصيات الدولية: استهداف البنى التحتية المدنية والطاقة انتهاك صارخ للمبادئ الدولية

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أدان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان الهجوم الذي طال حقل كورمور الغازي، واصفا إياه بانه انتهاك صارخ للمبادئ الدولية.

وقال ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان في بيان له اليوم، "في ليلة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، هاجمت مجموعة خارجة عن القانون حقل كورمور للغاز. و نحن ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أدى للأسف إلى تعطل المحطة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء إقليم كردستان، مسببا أضرارا بالبنية التحتية للطاقة ومؤثرا بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفاههم".

وأضاف، "إن استهداف البنى التحتية المدنية وقطاع الطاقة يُعد انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويتعارض تماما مع التوصيات الدولية التي تشدد على حماية الحقوق وإنفاذها، لا سيما المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقا لهذه المعاهدات وتوصيات الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، فإن حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية كالكهرباء يُعد انتهاكا للحق في الحياة والرفاهية العامة".

وتابع، "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة إلى القيام بدور فعال وبذل جهود جادة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدد استقرار الإقليم".

وأنهى بيانه قائلاً، "نطالب بالكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومدبرية وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن".