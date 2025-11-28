تبرّئة 87 تُركياً اتهموا بالمشاركة في تظاهرات غير مرخصة باسطنبول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- برّأت محكمة في اسطنبول الجمعة 87 شخصا من تهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخصة خلال موجة احتجاجات في المدينة في آذار/مارس.

كان المتهمون، ومعظمهم من الشباب والطلاب، قد اعتُقلوا أواخر آذار/مارس خلال موجة احتجاجات مؤيدة لرئيس بلدية اسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بعد أيام من اعتقاله.

وقالت جمعية "فيليدر" لأولياء أمور الطلاب "لقد دعمنا شبابنا الذين اعتُقلوا ولوحقوا قضائيا بعد 19 آذار/مارس. واليوم، تمت تبرئة 87 منهم"،

وبُرّئ الخميس أربعة صحافيين أتراك من بينهم مصوّر وكالة فرانس برس ياسين أكغول، سُجنوا لأيام عدة أواخر آذار/مارس بعد تغطيتهم الاحتجاجات.

أوقف آلاف المتظاهرين وأكثر من اثني عشر صحافيا، بالإضافة إلى محامين، خلال احتجاجات التأييد لأكرم إمام أوغلو، الشخصية المعارضة والمنافس الرئيسي لرجب طيب أردوغان.

وُضع بعضهم لاحقا رهن الحبس الاحتياطي، بتهمة انتهاك القانون المرتبط بالتظاهر والتجمّعات العامة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

وأمام هذه الاحتجاجات غير المسبوقة منذ التظاهرات المناهضة للحكومة في حديقة غيزي في اسطنبول عام 2013، تعهّد اردوغان بعدم الرضوخ لما أسماه "إرهاب الشارع".