تريفة عزيز: نتطلع لدعم أمريكي دفاعي.. وكوردستان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكدت ممثلة حكومة إقليم كوردستان في واشنطن، تريفة عزيز، على عمق العلاقات التاريخية المستمرة منذ عقود بين الولايات المتحدة والإقليم، مشيرة إلى أهمية تزويد الإقليم بمعدات دفاعية.

وفي تصريح لـ"كوردستان 24" تعليقاً على الهجمات التي استهدفت حقل غاز "كورمور"، قالت عزيز: "نأمل أن تقدم الولايات المتحدة الآليات والوسائل الضرورية لإقليم كوردستان لتمكينه من الدفاع عن النفس".

وأضافت أن زيارة مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى أربيل لافتتاح القنصلية الأمريكية الجديدة - التي تُعد الأكبر للولايات المتحدة في العالم - تحمل في طياتها رسالة بليغة تؤكد متانة الشراكة والصداقة طويلة الأمد بين الجانبين.

وأوضحت ممثلة الحكومة أن "استمرار الصداقة بين أمريكا وكوردستان لعقود يبعث برسالة هامة، مفادها أن واشنطن تعتبر علاقاتها مع الإقليم ركيزة أساسية لاستقرار العراق والمنطقة بأسرها".

كما لفتت عزيز إلى أن وصول الوفد الأمريكي يأتي في توقيت مناسب جداً لمناقشة القضايا والملفات العالقة، وفي مقدمتها هجمات الميليشيات، فضلاً عن المشاكل المستمرة مع الحكومة الاتحادية.

يُذكر أنه في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، 26 تشرين الثاني 2025، تعرض حقل غاز "كورمور" في قضاء جمجمال لهجوم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى تعليق إنتاج الغاز وتوقف إمداداته لجميع محطات الكهرباء.

وفي صباح الخميس، 27 تشرين الثاني 2025، أكدت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في بيان مشترك، توقف إمدادات الغاز بالكامل عن محطات التوليد جراء الهجوم.