دوغان تصف لقاء أوجلان بالتحول التاريخي وتحدد موعد كشف تفاصيله

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وصفت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، اللقاء الأخير الذي جمع "لجنة السلام" بعبد الله أوجلان بأنه "تحول تاريخي"، معلنةً أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء مطلع الشهر المقبل. وفي الوقت ذاته، شددت دوغان على ضرورة التزام السلطات بالقرارات الدولية والإسراع في إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش والمعتقلين على خلفية "قضية كوباني".

وخلال مؤتمر صحفي، سلطت عائشة غول دوغان الضوء على أهمية المرحلة الراهنة، كاشفةً أنه من المقرر إطلاع أعضاء اللجنة على فحوى اللقاء المهم الذي أُجري مع أوجلان، وذلك خلال اجتماع اللجنة المزمع عقده في الرابع من الشهر المقبل.

وأعربت دوغان عن اعتقادها بضرورة ألا تظل المعلومات محصورة في دوائر مغلقة، مؤكدة أن من حق الرأي العام الاطلاع بدقة على تفاصيل ومضمون المباحثات.

وأشارت المتحدثة باسم الحزب إلى أنه "على الرغم من الأهمية التاريخية والخطوة الكبيرة التي مثلها هذا اللقاء، إلا أنه ليس كافياً بمفرده". واعتبرت أن العامل الحاسم لمستقبل العملية يكمن في استمرارية الاجتماعات وتوسيع فرص اللقاء مع أوجلان. ولهذا، دعت اللجنة إلى استكمال أعمالها المتعلقة بالعملية في أقرب وقت ممكن والبدء بإجراء إصلاحات قانونية.

وفي سياق متصل، وجهت دوغان انتقادات لاذعة لاستمرار اعتقال السياسيين الكورد، متسائلة عن سبب عدم الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش حتى الآن رغم وجود قرارات واضحة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وطالبت السلطات باتخاذ خطوات عملية للإفراج عن دميرتاش وكافة المحكومين في "قضية كوباني"، معتبرة ذلك جزءاً أساسياً من التمهيد لتحقيق السلام والاستقرار.