وفد أمني رفيع يباشر التحقيق في هجمات "كورمور" ميدانياً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصلت اللجنة الأمنية العليا المكلفة بالتحقيق في الهجمات التي طالت حقل "كورمور" الغازي، اليوم الجمعة، إلى محافظة السليمانية قادمة من كركوك.

وأفادت مصادر أمنية بأن اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، قد باشرت مهامها فور وصولها إلى موقع الحادث. ومن المقرر أن يعقد الوفد سلسلة اجتماعات مع القيادات الأمنية في المحافظة للاطلاع ميدانياً على ملابسات الاستهداف وتحديد الجهات المتورطة في هذا العمل.

ويأتي هذا التحرك الأمني الرفيع تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الذي وجّه يوم أمس الخميس بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تعرض لها الحقل.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان أن حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرّض مساء الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أدى الهجوم إلى توقف كامل لتدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في إقليم كوردستان، وخلق ردود فعل كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع دعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة وفرض أشد العقوبات بحقهم.