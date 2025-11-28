صباح النعمان: نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة، فيما أشار الى أن اللجنة التحقيقية تجري بحثاً ميدانياً في حقل كورمور.

وقال صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة التحقيقية التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها تبحث ميدانياً في حقل كورمور للوقوف على ملابسات الحادث"، لافتا الى أن "اللجنة باشرت اعمالها بشكل فوري".

وأوضح أن "نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة به"، مشيرا الى أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان العراق، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة؛ للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

ووصلت اللجنة الأمنية العليا المكلفة بالتحقيق في الهجمات التي طالت حقل "كورمور" الغازي، اليوم الجمعة، إلى محافظة السليمانية قادمة من كركوك.

ويأتي هذا التحرك الأمني الرفيع تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الذي وجّه يوم أمس الخميس بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تعرض لها الحقل.

وأعلنت وزارتا الثروات الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان أن حقل كورمور للغاز في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية تعرّض مساء الأربعاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقد أدى الهجوم إلى توقف كامل لتدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، ما تسبب بانقطاع واسع للتيار الكهربائي في إقليم كوردستان، وخلق ردود فعل كبيرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مع دعوات لمحاسبة الجهات المسؤولة وفرض أشد العقوبات بحقهم.