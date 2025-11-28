أرتيتا يؤكد أن تشلسي "يستحق" أن ينظر إليه منافساً على اللقب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدرب الإسباني لأرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم ميكل أرتيتا أن جاره ومطارده المباشر تشلسي "يستحق تماما" أن يُنظر إليه على أنه منافس على لقب الدوري، وذلك قبل قمتهما المرتقبة على ملعب ستامفورد بريدج الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

ويتقدم رجال أرتيتا حاليا بست نقاط على تشلسي.

ويعيش أرسنال حالة من التفاؤل بعد فوزه الكبير على جاره الآخر توتنهام 4-1 في المرحلة الثانية عشرة، وبعدها قهره بايرن ميونيخ الألماني 3-1 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث فض معه شراكة صدارة المسابقة القارية العريقة.

كما أن تشلسي يعيش بدوره حالة معنوية جيدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وفوز ساحق على برشلونة الاسباني 3-0 في الجولة الخامسة من دوري الأبطال.

ولا يزال شباب المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا يعتبرون من غير المرشحين للفوز بلقب الدوري على الرغم من أدائهم الجيد.

لكن أرتيتا لا يقلل من شأن منافسه الذي فاز بمسابقة كونفرنس ليغ وكأس العالم للأندية الموسم الماضي. قال للصحافيين الجمعة: "أعتقد أننا جميعًا هنا، وهم (تشلسي) هنا لأنهم يستحقون ذلك تمامًا".

واضاف "ما قدموه في السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن التشكيلة التي شكّلوها، والأرقام التي حققوها، والجودة التي يتمتعون بها، وعدد مدربيهم، كل ذلك يجعل الأمور إيجابية جدا، ويستحقون ذلك".

وتابع لاعب وسط أرسنال وإسبانيا السابق أن تشلسي كان من أكثر الفرق التي استمتع بمشاهدتها.

وأردف قائلا "لديهم مرونة كبيرة، ويشكلون خطورة كبيرة، ويملكون مواهب فردية كبيرة، وهم واضحون تمامًا فيما يريدون فعله، ولهذا السبب هم فريق صعب جدا".

وأوضح "من الواضح أنها ستكون مباراة كبيرة، إنها دربي لندني كبير. سنواجه خصمًا قويًا جدا. إنهم في حالة جيدة جدًا، ونعرف التحدي، ونعرف أيضًا الفرصة المتاحة لنا الأحد، لذلك نحن مستعدون تمامًا لذلك".